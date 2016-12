foto Ansa Correlati Attesa per le nomine 08:35 - In Parlamento, per l'elezione dei consiglieri dell'Agcom e dell'Autorità di garanzia sulla privacy, nessun colpo di scena, o quasi. Sono infatti risultati eletti gli otto membri su cui centrodestra e centrosinistra avevano trovato l'accordo nelle scorse ore. Tra i nomi spicca quello di Augusta Iannini, capo ufficio legislativo del ministro di Grazia e giustizia, nonché moglie di Bruno Vespa. - In Parlamento, per l'elezione dei consiglieri dell'Agcom e dell'Autorità di garanzia sulla privacy, nessun colpo di scena, o quasi. Sono infatti risultati eletti gli otto membri su cui centrodestra e centrosinistra avevano trovato l'accordo nelle scorse ore. Tra i nomi spicca quello di Augusta Iannini, capo ufficio legislativo del ministro di Grazia e giustizia, nonché moglie di Bruno Vespa.

All'Agcom sono stati eletti dalla Camera Antonio Martusciello (quota centrodestra) e Maurizio Decina (centrosinistra) e dal Senato Antonio Preto e Francesco Posteraro. Alla Privacy il voto di Montecitorio ha premiato Antonello Soro (centrosinistra) e Giovanna Bianchi-Clerici (Lega) e quello di Palazzo Madama ha indicato appunto Augusta Iannini e Licia Califano. Da sottolineare il fatto che alcuni senatori, forse polemicamente o solo per far sorridere, hanno dato 4 voti a Vespa.



l fatto che non ci siano state audizioni nelle Commissioni parlamentari per vagliare i candidati ha suscitato diverse proteste. I parlamentari radicali e dell'Idv sono usciti dall'Aula al momento del voto e hanno annunciato l'intenzione di ricorrere al Tar.



"Prima sono stati resi noti i nomi dei vincitori e poi quelli dei partecipanti e qui succede che i controllati si nominano in una logica spartitoria", ha attaccato Antonio Di Pietro in una conferenza stampa convocata a votazioni ancora in corso. "Sono comportamenti come questi che alimentano il vento dell'antipolitica", gli ha fatto eco l'ulivista Arturo Parisi, che già ieri aveva disertato le primarie per scegliere il nominato del Pd.