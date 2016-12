- Il governo è stato battuto nell'aula del Senato su un emendamento che abroga un comma del decreto sulla spending review. L'esecutivo e i relatori avevano dato parere negativo, ma il comma è passato con 136 sì, 122 no e 7 astenuti. Un segnale che, però, è più di forma che di sostanza. Sono state cancellate le tre righe che escludono Quirinale, Parlamento e Corte Costituzionale dai tagli del commissario straordinario Enrico Bondi. Sembra una cosa sconvolgente, invece, in pratica non cambia nulla.

Quirinale, Parlamento, Corte Costituzionale

Sono organi costituzionali quindi hanno autonomia regolamentare. Per loro natura queste istituzioni sono già fuori dall'emendamento e continuano a rimanerne escluse.

Ridotti poteri di Enrico Bondi

La reale rivoluzione è che saranno limitati i poteri del commissario straordinario sulle regioni in deficit di sanità. Bondi potrà tagliare solo la spesa sanitaria mentre su tutti i capitoli di bilancio si dovrà limitare a fare le sue proposte al presidente della regione.

Rafforzato l'Osservatorio sugli appalti pubblici

Esteso il raggio di azione della Consip, centrale acquisti per la Pubblica Amministrazione e società responsabile della razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi. Il Governo insieme a Bondi sta già lavorando al varo di un decreto sui tagli da 4-5 miliardi mentre per l'Osservatorio sugli appalti pubblici, i limiti dell'entità delle gare scende da 150 mila a 50 mila euro.

Possibilità di intervenire sulle società a totale partecipazione pubblica

Il Commissario straordinario, Enrico Bondi, potrà agire anche per ottimizzare l'uso degli immobili di proprietà pubblica anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche. Lo prevede un altro emendamento delle Commissioni approvato a Palazzo Madama. L'attività deve avvenire senza oneri per la P.a. e in collaborazione con l'Agenzia del Demanio.

Regioni: possibilità certificazione e compensazione crediti

Sarà estesa alle Regioni, con piani di rientro del deficit sanitario, la possibilità di certificazione e compensazione dei crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica Amministrazione.



Seduta conclusa, domani il voto definitivo dell'aula

I lavori dell'aula sono terminati ma la votazione definitiva del decreto legge sulla spending review slitta a domani mattina alle 9.30. Restano da esaminare pochi emendamenti all'articolo 6, relativo ai requisiti di nomina del commissario, e all'articolo 15 sulle coperture finanziarie.