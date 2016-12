Spending review: ok a certificazione crediti, stretta su appalti pubblici, Consip rafforzata

- Seconda giornata di discussioni al Senato sul decreto legge spending review. Si allontana la possibilità di un rinvio dell’aumento dell’Iva in programma per ottobre. Resta invece la necessità di risorse per affrontare l’emergenza del terremoto in Emilia e il problema di coniugare rigore e crescita. La posta in gioco è alta. Ma tra gli emendamenti che hanno ottenuto in via libera nell'aula di Palazzo Madama ci sono anche molte novità.

La discussione ha riguardato in particolare la sanità e gli articoli dal 2 al 6 del decreto.

Sì alla compensazione dei crediti verso lo Stato

Approvato l’emendamento che introduce la certificazione dei crediti delle imprese verso le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni sottoposte a piani di rientro da extra-deficit nella sanità. L’emendamento, presentato dal Pdl, era stato già approvato la scorsa settimana dalle commissioni Bilancio e affari Costituzionali: introdurrà a carico delle aziende del sistema sanitario nazionale e della PA l’obbligo di certificazione dei crediti. In poche parole, quindi, l’imprenditore potrà cedere alle banche i propri crediti, che hanno ora la garanzia dello Stato, ottenendo così liquidità.

Sarà così possibile certificare in tempi più brevi (da 60 a 30 giorni) i crediti delle Regioni commissariate e impegnate nei piani di rientro dei disavanzi sanitari. Il testo stabilisce anche la possibilità di compensazione con le cartelle esattoriali anche dei crediti vantati verso lo Stato e gli enti nazionali.

Nuove mansioni per Enrico Bondi

Per quanto riguarda le regioni commissariate e con bilancio in rosso, il commissario Enrico Bondi potrà intervenire direttamente solo sulla sanità, e non sugli altri ambiti in deficit. Ma oggi sono stati decisi altri compiti del supercommissario. Interverrà anche sulle società ''non quotate controllate da soggetti pubblici'' e non solo su quelle a totale partecipazione pubblica. In più avrà il compito di ''ottimizzare, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, l'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche''.

Rifiutato il taglio dei revisori Asl

Respinta la proposta del senatore Pdl Mantovani che chiedeva la riduzione del numero dei revisori dei conti nelle ASL e nelle Aziende Ospedaliere, dagli attuali 7 (5 titolari e 2 supplenti) a 5 (3 titolari e due 2 supplenti). Rafforzati poteri Consip, più uso di sistemi informatici La Concessionaria Servizi Informativi Pubblici avrà più potere nel determinare una sorta di costo standard generale delle prestazioni di beni e servizi. In più, verrà favorito l'uso dei sistemi informatici nella selezione delle offerte.

Stretta su appalti pubblici: rafforzati poteri Osservatorio

L'Osservatorio dei contratti pubblici verrà rafforzato: scende da 150 mila a 50.000 euro il limiti dell'entità delle gare pubbliche. Le nuove regole sulle offerte pubbliche varranno applicate da subito, secondo quello che stabilisce l’emendamento presentato dal Pd, che era già passato alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato la settimana scorsa.

Il programma dei tagli entro il 30/09

La nuova versione dell’emendamento al dl spending review preveder che il governo dovrà presentare al Parlamento il programma dei tagli strutturali, quindi quelli che vanno oltre il contenimento della spesa per beni e servizi, entro il 30 settembre 2012. Il governo dovrà anche presentare, insieme alla finanziaria, i ddl collegati per attuare i risparmi di spesa.

Governo battuto sui tagli a organi costituzionali

Il governo è stato battuto su un emendamento che elimina un comma del secondo articolo del decreto. Nonostante il parere negativo di governo e relatori, l'emendamento è passato con 136 sì, 122 no e 7 astenuti. Il comma stabiliva che i poteri di intervento del Commissario Bondi non potessero applicarsi agli organi costituzionali, ovvero Presidenza della Repubblica, Camera, Senato e la Corte costituzionale. Tuttavia, gli organi costituzionali non potranno comunque essere soggetti al controllo della spesa, come previsto dalla Carta.

Election Day, la proposta del Pd

Tra le proposte del Pd per il dl spending review c’è anche quella di tornare all’Election Day, ovvero concentrare il voto in unica giornata come succede nel resto dell’Europa per dimezzare le spese per ogni tipo di elezione. "Ci auguriamo che la proposta venga accolta in tempi rapidi per consentire l'election day a partire dal 2013, nel turno amministrativo e politico - spiega il primo firmatario Andrea Marcucci - due giorni di urne rappresentano un costo eccessivo ed un'arma inutile contro l'astensionismo".