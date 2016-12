Lombardia, respinta la sfiducia a Formigoni

Quando è stato proclamato il risultato della votazione, avvenuta in maniera palese, dai banchi della maggioranza di Pdl e Lega e da quelli della Giunta, in cui lo stesso Formigoni è stato presente tutta la giornata, è scattato un lungo applauso.

Durante la sua replica in Aula, Roberto Formigoni aveva detto: "Ci sono state inchieste su giornali e televisioni, tonnellate di articoli che avrebbero abbattuto tonnellate di bufali, ma ho resistito perché‚ quello che ci viene contestato non corrisponde a verità". All'estero, ha ricordato il governatore, altri politici si sono dimessi "perchè avevano riconosciuto giuste le contestazioni che gli erano state rivolte".

"Le contestazioni che sono state rivolte a me non corrispondono a verità - ha spiegato - e non posso permettere che venga infangata la mia figura". Il presidente della Regione Lombardia ha inoltre ribadito che "non è arrivato nessun avviso di garanzia, nessun membro della Giunta è sottoposto a indagini" e per l'ospedale San Raffaele e la clinica Maugeri "non è stato dissipato un solo euro di denaro pubblico".