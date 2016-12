Il Senato nega l'arresto per De Gregorio

foto Ansa 18:44 - L'Aula del Senato con 169 no, 109 sì e 16 astenuti boccia, a scrutinio segreto, la richiesta dei pm di arresti domiciliari per il senatore del Pdl Sergio De Gregorio coinvolto nell'inchiesta sul faccendiere Valter Lavitola. - L'Aula del Senato con 169 no, 109 sì e 16 astenuti boccia, a scrutinio segreto, la richiesta dei pm di arresti domiciliari per il senatore del Pdl Sergio De Gregorio coinvolto nell'inchiesta sul faccendiere Valter Lavitola.

Contro la proposta di arresto ha votato solo il Pdl, mentre a favore hanno votato la Lega, il Pd, l'Idv e l'Udc.



De Gregorio è coinvolto nell'inchiesta sui fondi pubblici al quotidiano "L'Avanti", di cui era direttore ed editore Lavitola. Nell'ordinanza di custodia cautelare, inviata al Senato il 16 aprile, a De Gregorio si contesta il reato di associazione per delinquere.



De Gregorio: "Accuse che fanno male, ma pronto ad affrontarle"

"In quest'aula oggi ho il dovere di difendermi con forza da accuse che mi fanno male. Se non fossi stato parlamentare non mi sarebbe stata riservata questa storia giudiziaria". Così il senatore Sergio De Gregorio ha esordito intervenendo nell'aula del Senato, prima del voto sulla richiesta di arresti domiciliari nei suoi confronti.



"Credetemi, se fossi stato un cittadino qualunque non mi sarebbe stato riservato questo trattamento", aggiunge. "Vorrei difendermi da uomo libero e vorrei difendermi nel processo e non dal processo e lo sto facendo con grande determinazione non sfuggendo mai un attimo alle responsabilità che mi vengono attribuite", spiega De Gregorio. "Non ci sarà pericolo di fuga - sottolinea De Gregorio - ho tre bambini piccoli, una moglie e una famiglia a cui badare non fuggo dalle mie responsabilità e non fuggo da nulla. Non potrò reiterare i reati del 2006 e non potrò inquinare prove che stando a quanto dicono i magistrati nell'ordinanza sono già state acquisite".



Idv: "E' una vergogna inqualificabile"

"Una vergogna inqualificabile. Ancora una volta la casta si mette fuori dal diritto per difendere un parlamentare. L'indecente e ingiustificata pre-assoluzione del senatore De Gregorio è un atto di assoluta inciviltà". Così il presidente dei senatori Idv, Felice Belisario dopo il voto al Senato. "Gli italiani guardano al Palazzo come roccaforte del privilegio, del sopruso, dell'arroganza. L'ho detto e lo ripeto. I cittadini verranno con i forconi per ripulire i palazzi della malapolitica".