foto LaPresse 16:00 - La Camera ha eletto membri dell'Agcom Murizio Decina e Antonio Martusciello. Decina ha ottenuto 163 voti e Martusciello 148. Antonello Soro (Pd) e Giovanna Bianchi Clerici (Pdl) sono stati nominati componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. - La Camera ha eletto membri dell'Agcom Murizio Decina e Antonio Martusciello. Decina ha ottenuto 163 voti e Martusciello 148. Antonello Soro (Pd) e Giovanna Bianchi Clerici (Pdl) sono stati nominati componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Mentre il componente del Consiglio superiore della Giustizia amministrativa eletto in Aula è Giuseppe Lauricella. Ha ottenuto 322 voti.



Al Senato Twitter annuncia gli eletti prima di Schifani

Piccolo incidente diplomatico al Senato dove i componenti l'Ufficio di presidenza hanno diffuso su Twitter la rosa degli eletti prima dell'annuncio ufficiale da parte del presidente del Senato, Renato Schifani. Così Antonio Preto e Francesco Posteraro diventano membri dell'Autorità per le comunicazioni, rispettivamente con 94 e 91 voti. Mentre Augusta Iannini e Licia Calfiano vanno a costituire l'Autorità per la privacy con rispettivamente 107 e 97 voti.



I radicali non partecipano al voto: "Contrari a spartizione"

I parlamentari Radicali Rita Bernardini, Emma Bonino, Maria Antonietta Farina Coscioni, Donatella Poretti, Elisabetta Zamparutti, Marco Beltrandi, Matteo Mecacci, Marco Perduca, Maurizio Turco, come già annunciato, non hanno partecipato al voto per la nomina dei componenti delle Authority.



"Da anni, e anche recentemente in vista delle votazioni di oggi - si legge nella nota diffusa -, i Radicali propongono che per ogni carica elettiva parlamentare l'apertura del seggio elettorale sia preceduta da una approfondita e pubblica attività istruttoria svolta nelle Commissioni competenti. Procedura che preveda quindi una fase di presentazione pubblica delle candidature, dei curricula dei candidati, e una successiva di audizione delle candidature".



Idv lascia l'aula del Senato, "E' come un concorso truccato"

"Il Gruppo Idv al Senato non intende prestare il fianco alla buffonata del voto per i componenti delle Authority, un'autentica presa per i fondelli da parte delle forze politiche che hanno già deciso chi eleggere senza neanche consultare i curricula dei candidati. L'elezione per il rinnovo di Agcom e Garante della Privacy, fatta in questo modo, non ha nulla da invidiare ad un concorso truccato, dove i posti si assegnano ai protetti e ai raccomandati dei partiti". Lo ha detto il capogruppo di Idv a Palazzo Madama, Felice Belisario, spiegando la decisione di abbandonare l'Aula nel corso della votazione. "Non partecipiamo alla spartizione delle poltrone e non riconosciamo all'operato del Parlamento trasparenza né autonomia" ha concluso Belisario.



Di Pietro: "Faremo ricorso al Tar"

"C'è l'idea che i contrallati debbano nominare i controllori: è una cosa che non avviene in nessun stato di diritto". Così Antonio Di Pietro che, dopo aver abbandonato l'Aula nel corso delle votazioni per le nomine, ha preso parte a una conferenza stampa, convocata alla Camera, alla quale hanno partecipato anche l'ex ministro della Difesa Artuto Parisi del Pd, Marco Beltrandi dei Radicali e Giuseppe Giulietti, portavoce di "Articolo 21. Liberi di...".



"E' stata una presa in giro - ha spiegato il leader dell'Idv - si sono fatti inviare i curricula, ma poi gli hanno usati come cara da cesso e sceglieranno una procedura di nomina che fa fede alla logica della lottizzazzione. L'accondiscendenza del Pd legittima il Pdl. E' una logica scellerata che non approviamo. Presenteremo ricorso al Tar per fare annullare le nomine".



Storace: "Vergognosa infornata di nomine"

"L'infornata odierna di nomine in un Parlamento senza vergogna e senza rappresentatività assomiglia ai saldi di fine stagione. E' finito il giro, scendete dalla giostra". Lo scrive su Facebook, Francesco Storace, segretario nazionale de La Destra.



Grillo: "Pdl-Pd-Udc inciucisti, Monti chiuda l'Agcom"

Anche Beppe Grillo ha protestato chiedendo la chiusura dell'Agcom, dopo la "spartizione inciucista" delle nomine di Pdl, Pd e Udc. "L'Agcom è uno spreco di soldi pubblici, una copertura per il controllo dei media da parte dei partiti. Una presa per i fondelli. Va chiusa. Monti la tagli", ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle sul suo blog.