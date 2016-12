foto Dal Web Correlati Pensiero bastardo: il leader dei giovani ha 57 anni. Di' la tua

- La politica italiana sembra destinata a essere guidata da figure che con quel mondo hanno poco o niente in comune. Dopo tecnici, professori e comici, ora un altro personaggio noto dice di essere pronto a scendere in campo “se non facesse un altro mestiere”. Si tratta di Enrico Mentana, per anni giornalista di punta di Mediaset e ora direttore del Tg di La7. Proprio lui che ha dichiarato in diverse occasioni di non votare da anni, dopo una militanza socialista in gioventù, sarebbe pronto a guidare un “movimento per il lavoro ai giovani, da portare alle elezioni”.