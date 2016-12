La radio argentina che fa arrabbiare Casini

- Voleva essere una parentesi simpatica in una radio locale, come dimostrazione del sostegno agli italiani all'estero. Si è trasformato in un battibecco in diretta tra il leader Udc Pierferdinando Casini e Franco Arena, il conduttore di Radio Belgrado, emittente di Buenos Aires.

La telefonata in diretta era cominciata bene, con un elogio alla bellezza della capitale sudamericana. Ma Arena è andato subito al sodo. "Viene qui in Argentina con un'importante delegazione dopo esser stato in Uruguay e Cile". Intanto agli italiani all'estero "hanno tolto l'assistenza per le medicine. Noi siamo utili alla politica solo quando serve". Casini ha iniziato a rispondere in modo diplomatico ma Arena è passato subito al contratacco. Il conduttore ha criticato il tour sudamericano di Casini in un momento di crisi. E lo ha attaccato per il suo sostegno a Monti, "il rappresentante delle banche internazionali che si approfitta dei cittadini".

A questo punto Casini è sembrato più deciso. Dopo aver difeso il Presidente del consiglio ("Monti è rappresentante dell'eccellenza italiana") ha difeso se stesso. "La spedizione in Argentina, Cile e Uruguay è stata quasi a costo zero. E poi in Cile mi sono pagato tutto io perchè sono andato come presidente dell'internazionale democristiano". "Quei movimenti di pullman che vede sono frutto di un'iniziativa del Maie (Movimento Associativo Italiani all'Estero) organizzata dall'onorevole Merlo". A quel punto Casini ha riattaccato stizzito. Il commento di Arena è stato laconico, "no tienen respuesta, no tienen respuesta". Tradotto: i politici non sanno proprio cosa rispondere quando li si critica.