- Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, chiede di cambiare la legge sulla cittadinanza. "Sia modificata, se non in questa nella prossima legislatura - è l'auspicio di Fini -. Non è una questione di destra o sinistra, ma attiene alla dignità della persona e a valori universali". "E' veramente antistorico - ha aggiunto il leader di Fli - sostenere che si è italiani solo in ragione del cognome o del colore della pelle".