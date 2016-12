Agcom e Garante privacy, Camere al voto

- Sono iniziate nell'aula del Senato le votazioni per l'elezione di due componenti del Garante per la privacy e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E' in corso la chiama nominale dei senatori, ma il seggio resterà aperto per tutta la mattina, anche quando l'Aula inizierà l'esame del decreto sulla spending review. A fine mattinata saranno resi noti i risultati.

Gli incarichi avranno la durata di sette anni.

Malgrado alla vigilia del voto, da più parti, fossero giunte dichiarazioni sulla necessità di garantire la massima trasparenza e autonomia alle authority, i partiti si sono accordati sui nomi da eleggere, senza discuterne nelle Commissioni parlamentari.

Per protestare contro questa decisione, i deputati radicali e quelli dell'Idv hanno annunciato che non si presenteranno al voto.

"Le modalità con cui sono stati individuati i componenti dell'Agcom è assurda”, è sbottato Antonio Di Pietro. “E' stata una presa in giro. Si sono fatti inviare i curricula, ma poi gli hanno usati come cara da cesso e sceglieranno una procedura di nomina che fa fede alla logica della lottizzazzione. L'accondiscendenza del Pd legittima il Pdl. E' una logica scellerata che non approviamo. Presenteremo ricorso al Tar per fare annullare le nomine".

Critici anche i Radicali: "Avevamo preso atto della positiva decisione dei presidenti delle Camere Fini e Schifani di rinviare la votazione già prevista per aprire alla presentazione dei curricula. I tempi stretti non hanno consentito un reale studio dei documenti né tantomeno la possibilità di potersi confrontare con i candidati. Per questo motivo non parteciperemo a un voto che, come in tutte le occasioni precedenti, sarà la certificazione dei accordi presi fuori dalle Camere dalle oligarchie dei partiti".