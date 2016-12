Imu, la corsa dei Comuni agli aumenti

foto Ansa Correlati Calcola l'Imu 12:15 - E' iniziata la corsa dei Comuni all'aumento dell'Imu sulle aliquote base (del 4 per mille per la prima casa, del 7,6 per mille sulla seconda). Come registra l'Osservatorio sulle tasse locali della Uil, in 41 centri (circa il 40%) la tassa sulla prima casa sarà più alta. In alcune città (nel 23% dei grandi comuni come a Roma, Milano e Napoli) stangata in arrivo anche sulla seconda abitazione. - E' iniziata la corsa dei Comuni all'aumento dell'Imu sulle aliquote base (del 4 per mille per la prima casa, del 7,6 per mille sulla seconda). Come registra l'Osservatorio sulle tasse locali della Uil, in 41 centri (circa il 40%) la tassa sulla prima casa sarà più alta. In alcune città (nel 23% dei grandi comuni come a Roma, Milano e Napoli) stangata in arrivo anche sulla seconda abitazione.

A salare le quote su prima e seconda casa invece ci ha pensato il 17% delle città. L'unico sollievo per i contribuenti sarà la possibilità, come scrive La Repubblica, di poter rateizzare la tassa.



Terrorizza il fatto che le amministrazioni locali avranno la possibilità di aumentare l'Imu fino al 30 settembre. Mentre il governo deciderà entro il 10 dicembre, dipenderà dal gettito complessivo. Se esso non produrrà i 21,4 miliardi previsti (3,4 sulle abitazioni principali, 18 sugli altri immobili) l'esecutivo potrà rincarare la dose-Imu con un decreto.



LE SCADENZE PER I CONTRIBUENTI

Il 18 giugno: acconto della prima rata, pari a metà o un terzo (a scelta del contribuente), colcolata con l'aliquota base del 4 per mille per la prima casa. Acconto del 50% invece per quanto riguarda gli altri immobili, dato calcolato con l'aliquota base del 7,6 per mille.

Il 17 settembre: seconda rata pari a un terzo: per le prime case sempre con aliquota base.

Il 17 dicembre: saldo finale dell'imposta per tutti gli immobili calcolata con le aliquote deliberate dai Comuni ed eventualmente dallo Stato.



L'IMU CITTA' PER CITTA'

A Trieste si pagherà il 3,9 per mille sulla prima casa mentre il 9,7 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 181 euro e 1.072 euro.

A Trento si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 7,83 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 221 euro e 922 euro.

A Udine si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 9,8 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 110 euro e 808 euro.

A Pordenone si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 7,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 179 euro e 758 euro.

A Vicenza si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 71 euro e 698 euro.

A Rovigo si pagherà il 6 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 112 euro e 586 euro.

Ad Aosta si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 224 euro e 1.064 euro.

A Cuneo si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre l'8,1 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 97 euro e 408 euro.

A Torino si pagherà il 5,5 per mille sulla prima casa mentre il 10,0 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 323 euro e 986 euro.

A Varese si pagherà il 4,5 per mille sulla prima casa mentre l'8,3 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 219 euro e 810 euro.

A Biella si pagherà il 3,7 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille ulla seconda, in media rispettivamente 85 euro e 792 euro.

A Novara si pagherà il 3,8 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 66 euro e 759 euro.

A Monza si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre l'8,4 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 179 euro e 802 euro.

A Milano si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 427 euro e 1.793 euro.

A Bergamo si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 127 euro e 920 euro.

A Lecco si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 188 euro e 979 euro.

A Savona si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 158 euro e 1.001 euro.

A La Spezia si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 9,0 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 123 euro e 839 euro.

A Pavia si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 7,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 174 euro e 749 euro.

A Modena si pagherà il 5,2 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 243 euro e 943 euro.

A Bologna si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 409 euro e 1.747 euro.

A Mantova si pagherà il 3 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 56 euro e 884 euro.

A Reggio Emilia si pagherà il 5 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 98 euro e 614 euro.

A Ferrara si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 9,0 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 153 euro e 907 euro.

A Parma si pagherà il 6 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 118 euro e 599 euro.

A Sassari si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 8,9 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 97 euro e 634 euro.

A Cagliari si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 8,0 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 122 euro e 657 euro.

A Oristano si pagherà il 5 per mille sulla prima casa mentre il 7,6,0 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 94 euro e 478 euro.

A Forlì si pagherà il 5,5 per mille sulla prima casa mentre il 9,8 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 233 euro e 861 euro.

A Ravenna si pagherà il 5 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 187 euro e 743 euro.

A Firenze si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 288 euro e 1.426 euro.

Ad Arezzo si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 9,9 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 52 euro e 673 euro.

A Siena si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 10,0 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 214 euro e 1.161 euro.

A Pesaro si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 21 euro e 639 euro.

A Perugia si pagherà il 5 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 188 euro e 751 euro.

A Pescara si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 135 euro e 942 euro.

A Roma si pagherà il 5 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 639 euro e 1.885 euro.

A Caserta si pagherà il 6 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 203 euro e 748 euro.

A Napoli si pagherà il 5 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 303 euro e 1.723 euro.

A Salerno si pagherà il 4,7 per mille sulla prima casa mentre il 8,3 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 229 euro e 791 euro.

A Brindisi si pagherà il 4 per mille sulla prima casa mentre il 7,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 49 euro e 511 euro.

A Palermo si pagherà il 4,8 per mille sulla prima casa mentre il 9,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 159 euro e 717 euro.

A Catania si pagherà il 6 per mille sulla prima casa mentre il 10,6 per mille sulla seconda, in media rispettivamente 209 euro e 758 euro.