19:47

- "Non intendo dimettermi". Così il consigliere comunale di Udine Luca Dordolo, ex capogruppo della Lega Nord, ha commentato la sua espulsione dal partito per aver scritto su Facebook che il corpo della donna indiana incinta uccisa dal marito e gettata nel Po in Emilia "inquina il fiume sacro" del Carroccio. Alla Lega Dordolo ha chiesto di essere "giudicato, non 'giustiziato' e pene commisurate alla colpa commessa".