Gerry Scotti: "Politica lontana dai miei pensieri"

foto Ufficio Stampa Mediaset 19:17 - Interpellato da QuiMediaset.it in merito a ripetute indiscrezioni giornalistiche che ne ipotizzano dimensioni politiche, Gerry Scotti, raggiunto in vacanza, ha commentato: "Non ho mai ricevuto alcuna proposta in questo senso. Niente è più lontano dai miei pensieri quanto la politica, perché non ne avrei né la possibilità né forse le capacità".

"Ringrazio - continua l'anchorman - chi ha ipotizzato la mia figura come possibile soluzione in grado di raccogliere la fiducia degli italiani. Ma continuerò a fare il mio lavoro e invito il mondo della politica a fare il proprio con la massima efficienza". In conclusione, come si dice a Milano, "Ofelè fa el to mesté".