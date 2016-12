Sì alla responsabilità indiretta delle toghe

- Sì alla responsabilità civile dei magistrati, ma indiretta. Prima che sulle toghe ci si dovrà rivalere sullo Stato. E' quanto prevede l'emendamento alla legge comunitaria, appena depositato dal Guardasigilli Paola Severino. Lo Stato avrà la possibilità di rivalersi sul magistrato stesso per la metà del valore della causa (ora lo può fare per un terzo). La misura è stata approvata in commissione Giustizia con i voti di Pdl e Lega.

L'emendamento del governo sulla responsabilità civile dei magistrati prevede la responsabilità indiretta del magistrato, ma, secondo quanto si apprende, rende obbligatoria la rivalsa da parte dello Stato.

Nel testo si stabilisce, sempre secondo quanto si è appreso in ambienti parlamentari, che in caso di dolo, colpa grave o manifesta violazione della legge e del diritto comunitario, venga citato lo Stato, che dovrà risarcire i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla privazione della libertà. In questo modo si aumentano i limiti quantitativi della rivalsa, ora prevista per un terzo, fino alla metà della retribuzione del magistrato, in alcuni casi.

"Ci avevamo lavorato. Lavoro su cose che possono richiedere il mio intervento a tutela degli interessi istituzionali". Così il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha risposto a Montecitorio ai cronisti che le chiedevano se il testo dell'emendamento alla responsabilità civile dalle toghe, presentato dal governo in quattordicesima commissione del Senato, fosse già pronto.

Poi il guardasigilli ha spiegato: "Ho atteso di verificare se per caso non ci fossero emendamenti che assolvessero a questo compito".

Infine a chi le ha domandato se, a suo giudizio, la proposta del governo possa riavvicinare le posizioni, distanti, registrate tra il Pd e il Pdl, la Severino ha replicato: "E' sempre una mia speranza che si trovi una situazione di equilibrio, che possa essere effettivamente utile".

L'emendamento ha il sostegno di Pdl e Lega.

La reazione del Pd non si è certo fatta attendere. Per la presidente dei senatori democratici, Anna Finocchiaro, "l'atteggiamento tenuto dal Pdl in commissione Giustizia sulla questione della responsabilità civile dei magistrati è grave e pericoloso. Grave nel merito, perché il parere presentato da Centaro non è che la sostanziale riconferma dell'emendamento Pini, con un'evidente volontà intimidatoria nei confronti dei magistrati. Pericoloso nel modo e nel metodo, perché il Pdl ha votato a favore, con la Lega, senza aspettare l'emendamento che il ministro Severino, di lì a poco, avrebbe presentato alla legge comunitaria".

E ha aggiunto ancora la Finocchiaro: "Si tratta di un atteggiamento provocatorio, che vuole risolvere in maniera sbagliata, forzata e arrogante una questione molto delicata che noi continuiamo a pensare debba essere stralciata dal provvedimento".

Di tutt'altro parere Maurizio Gasparri, capogruppo Pdl al Senato: "Esprimo vivo apprezzamento per il parere votato dalla commissione Giustizia del Senato, con il quale è stato riconosciuto e difeso il principio della responsabilità civile dei giudici. Il Pdl non rinuncia a questo principio e resta ovviamente disponibile a confrontarsi nel merito", ha detto.

"Per quanto riguarda l'emendamento del ministro Severino", ha aggiunto, "lo valuteremo con attenzione. Il nostro obiettivo è difendere un principio, che deve entrare finalmente nel nostro ordinamento giuridico. Su questo non siamo disposti a fare passi indietro, mentre siamo aperti a discutere nel merito della questione".