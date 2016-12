Alla Camera tagli per 150 mln in tre anni

foto LaPresse 17:52 - La Camera dei deputati taglierà le spese per 150 milioni di euro nei prossimi tre anni. Lo ha deciso all'unanimità l'Ufficio di presidenza di Montecitorio, che ha dato mandato ai tre questori di fare una proposta al riguardo entro due settimane. Saranno sicuramente abbassate le dotazioni di spesa per i gruppi parlamentari e si avvierà un'indagine sui distacchi del personale dalla Camera ai ministeri e sui pagamenti delle loro prestazioni. - La Camera dei deputati taglierà le spese per 150 milioni di euro nei prossimi tre anni. Lo ha deciso all'unanimità l'Ufficio di presidenza di Montecitorio, che ha dato mandato ai tre questori di fare una proposta al riguardo entro due settimane. Saranno sicuramente abbassate le dotazioni di spesa per i gruppi parlamentari e si avvierà un'indagine sui distacchi del personale dalla Camera ai ministeri e sui pagamenti delle loro prestazioni.

"I tagli - ha spiegato Rocco Buttiglione al termine della riunione - saranno di 50 milioni per gli anni 2013-2014-2015 e saranno i questori a decidere dove applicarli. E riguarderanno anche la dotazione dei vari gruppi parlamentari".



Il lavoro dei questori dovrebbe essere rapido. "La risposta - ha assicurato Buttiglione - dovrebbe arrivare già tra due settimane. Si tratta di misure reali che avranno come effetto immediato quello di ridurre la spesa effettiva. Non sono generiche promesse di riduzione delle spese future".



L'esponente dell'Udc ha poi spiegato che l'indagine riguarderà anche il personale della Camera distaccato in altri ministeri o authority. "E' vero che si tratta di esperienze personali che arricchiscono il dipendente che torna con una formazione più ricca ma vorremmo evitare che questo avvenga a spese della Camera.



Insomma - ha concluso con una battuta - se vogliono che gli prestiamo l'automobile, i ministeri e le authority paghino almeno la benzina".