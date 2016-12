Monti: "Più duri contro l'evasione"

foto Ansa Correlati Fisco, entrate sotto la previsione

Spending review, il piano del governo 17:58 - "Sul fronte dell'evasione fiscale saremo ancora più duri in futuro. Oggi siamo impegnati a rimettere in sicurezza un Paese devastato dell'improvvidenza". L'annuncio è di Mario Monti, che frena provvisoriamente sul piano famiglia del ministro Riccardi: sarà rinviato perché costa troppo, tra i 17 e i 21 miliardi. Essenziale invece, ha sottolineato, "dare lavoro ai giovani. Bisogna dare più attenzione a chi bussa al mondo dell'occupazione". - "Sul fronte dell'evasione fiscale saremo ancora più duri in futuro. Oggi siamo impegnati a rimettere in sicurezza un Paese devastato dell'improvvidenza". L'annuncio è di Mario Monti, che frena provvisoriamente sul piano famiglia del ministro Riccardi: sarà rinviato perché costa troppo, tra i 17 e i 21 miliardi. Essenziale invece, ha sottolineato, "dare lavoro ai giovani. Bisogna dare più attenzione a chi bussa al mondo dell'occupazione".

"Criticati perché troppo duri, lo saremo ancora di più"

Monti, intervistato dal settimanale "Famiglia Cristiana", ha poi spiegato come la lotta all'evasione abbia incontrato numerose critiche, ciò nonostante il governo si prepara a intensificarla. "Si è strillato perché abbiamo intensificato la lotta all'evasione con provvedimenti concreti e sgradevolissimi, come l'abbassamento della soglia dell'utilizzabilità del contante o la trasparenza totale dei conti bancari di fronte alle autorità fiscali. O, ancora, certe azioni della Guardia di finanza, che hanno fatto prendere un pizzico di salutare paura in più al contribuente, con buoni risultati. Siamo stati criticati per essere stati troppo duri sul fronte dell'evasione, saremo ancora più duri in futuro".



"Difficile risanare e dare speranza nell'immediato"

"Il riconoscimento dell'insormontabile difficoltà è avvenuto quando un intero sistema politico ha fatto un passo indietro" è tornato a spiegare il premier, sottolineando come quel sistema politico "ha chiesto a esponenti della società civile di prendersi carico del Paese" sia pure "per qualche tempo".



E allora, avverte l'inquilino di Palazzo Chigi, "è molto difficile fare questa operazione e, al tempo stesso, dare messaggi caldi, messaggi di speranza, di fiducia e di sostegno nell'immediato, nel breve periodo". "Non sto dicendo che siamo solo presi da un obiettivo di risanamento", puntualizza il presidente del Consiglio: "Sto dicendo - riprende - che siamo in una situazione senza precedenti per un governo italiano. Quella di dover contemperare la molta durezza, che è necessaria per rimediare i guasti del passato, con una prospettiva piu' umana per il futuro".



"Giovani in difficoltà perché in passato c'è stata scarsa attenzione per il futuro"

Monti affronta poi il nodo dell'occupazione e delle prospettive per i giovani. "Pensiamo che questo sia il punto essenziale. Nei mercati del lavoro, delle professioni e tanti altri, si è sempre dedicata più attenzione a proteggere chi è dentro. Non curandosi di chi è fuori e bussa al castello, che tiene alzato il ponte levatoio". "La situazione drammatica in cui si trovano i giovani italiani - ha spiegato ulteriormente Monti - è il risultato di una scarsa attenzione per il futuro che c'è stata nel passato".