Bersani:, risposta immediata al collega Fassina "No a elezioni anticipate, avanti con Monti"

17:30

- Pier Luigi Bersani esclude che il Pd possa chiedere elezioni anticipate e prende le distanze dall'ipotesi di voto a ottobre lanciata dal collega di partito Stefano Fassina. "Non tutto è nelle nostre mani, non siamo maggioranza in Parlamento, ma per quel che ci riguarda noi ribadiamo la nostra assoluta lealtà e manteniamo il patto", ha assicurato il segretario del Pd. "Per noi - ha ribadito Bersani - si arriva al 2013".