foto Ansa Correlati Scontro Fornero-Patroni Griffi 21:35 - I licenziamenti nel pubblico impiego sono stati l'oggetto di un duello a distanza tra il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, e il collega alla Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi. A fine serata è però arrivata la pace con una nota congiunta dei due ministri: "I licenziamenti sono una sanzione e possono essere un deterrente. Dunque sono uno strumento, non l'unico". - I licenziamenti nel pubblico impiego sono stati l'oggetto di un duello a distanza tra il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, e il collega alla Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi. A fine serata è però arrivata la pace con una nota congiunta dei due ministri: "I licenziamenti sono una sanzione e possono essere un deterrente. Dunque sono uno strumento, non l'unico".

"Il primo obiettivo della delega che presto sarà discussa dal Consiglio dei ministri - aggiungono i due - è migliorare la Pubblica Amministrazione. Il secondo è renderla più efficiente. Il terzo è aumentare la sua produttività. Il quarto è fare in modo che sia più trasparente. L'importante è che ci sia una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e di un sistema economico inclusivo".



Tutto è iniziato quando Patroni Griffi ha annunciato che la legge delega del governo sul lavoro dei dipendenti pubblici "non conterrà una richiesta specifica". La titolare del Welfare ha ribattuto subito: "Tenendo conto delle specificità del pubblico impiego, auspico che ci sia il più possibile parità di trattamento tra lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico". "Io sono per le pari opportunità, - ha aggiunto - che non riguardano solo uomini e donne, ma anche lavoratori pubblici e privati, lavoratori extracomunitario e nativi". E ancora: "C'è un concetto più ampio e mi parrebbe un contrasto con il mio mandato se dicessi che le cose dovrebbero andare diversamente".



"Non si dica che il ministro vuole la libertà di licenziare i lavoratori del pubblico impiego", ha puntualizzato in seguito la Fornero. "Quello del pubblico impiego non è un mercato, c'è una delega a un mio collega di governo, che si sta occupando di questo e io rispetto le deleghe date dal presidente".



Dopo una giornata di botta e risposta, però, in serata è stato proprio Patroni Griffi a stemperare la tensione, spiegando che il disegno di legge delega sulla riforma del mercato del lavoro dei dipendenti pubblici che il governo si accinge ad approvare "non conterrà disposizioni specifiche sui licenziamenti (disciplinari, ndr), ma sulla materia si rimetterà al Parlamento". E riguardo alle polemiche con il ministro Fornero, Patroni Griffi le liquida come ricostruzioni di chi non conosce. "Con il ministro Fornero non ci sono contrasti - chiarisce -. Ci sono però a livello di commentatori politici e di politici per la non conoscenza dettagliata del testo. Non viene meno la valutazione del merito nella valutazione. Non c'e alcuna intenzione di far venir meno il merito individuale ma si tratta di far funzionare meglio il sistema che fino ad oggi non ha funzionato".



Il vero problema, per il ministro della Funzione Pubblica, è chi paga l'eventuale indennizzo sui licenziamenti disciplinari: "Se si prevede che la responsabilità di pagare l'eventuale indennizzo sia del dirigente - spiega - non ci sarà più nessun licenziamento. Se, invece, non sarà prevista la responsabilità del dirigente, finirà per pagare 'Pantalone' andando a carico delle casse dello Stato. Questo è il problema pratico".