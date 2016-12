foto LaPresse Correlati Fornero: "Licenziamenti nel pubblico come nel privato" 15:17 - "Io sono per le pari opportunità, che non riguardano solo uomini e donne, ma anche lavoratori pubblici e privati, lavoratori extracomunitari e nativi". Parola di Elsa Fornero, che auspica infatti "parità di trattamento tra lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico, tenendo conto delle specificità del pubblico impiego". - "Io sono per le pari opportunità, che non riguardano solo uomini e donne, ma anche lavoratori pubblici e privati, lavoratori extracomunitari e nativi". Parola di Elsa Fornero, che auspica infatti "parità di trattamento tra lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico, tenendo conto delle specificità del pubblico impiego".

La Fornero è intervenuta dopo che il ministro della Pubblica Amministrazione, Patroni Griffi, aveva detto che nella delega del pubblico impiego non sono previsti i licenziamenti. L'attesa delega sulla riforma del lavoro nel pubblico impiego, aveva spiegato, "non conterrà una disposizione specifica sui licenziamenti disciplinari ma si rimetterà al Parlamento".



"Nei giorni scorsi avevo già espresso questo auspicio - ha risposto la Fornero - e credo che debba essere preso in considerazione. Io sono anche ministro delle Pari Opportunità che non riguarda solo uomini e donne ma anche lavoratori pubblici e privati, lavoratori immigrati e lavoratori nativi. C'è un concetto più ampio e mi parrebbe in contrasto con il mio mandato se dicessi che le cose dovessero andare diversamente".