14:43 - Stefano Fassina, responsabile economia e lavoro del Pd, invita il mondo della politica a prendere in considerazione il voto in autunno. Il motivo? La debolezza dell'attuale governo. "In questo contesto politico e con questo Parlamento, Monti non ha la forza di portare avanti altre riforme", ha spiegato. Ma il portavoce di Bersani smentisce e annuncia: "Il Pd conferma l'obiettivo di elezioni nel 2013".

Stefano Di Traglia, portavoce del segretario del Partito democratico, corregge dunque l'uscita di Fassina, secondo il quale "dovremmo verificare rapidamente se esiste la possibilità di riformare la legge elettorale" e poi andare alle urne."dovremmo considerare la possibilità di anticipare la legge finanziaria per il 2013 e votare in autunno", ha aggiunto Fassina, non nuovo a posizioni "eretiche" rispetto alla linea di partito.



Le amministrative, ha spiegato, hanno dimostrato che la composizione del parlamento non riflette più la volontà popolare, e questo significa che sia il Parlamento sia il governo Monti hanno perso la loro legittimazione.