foto Ansa

12:30

- "Non mi vergogno di far parte di questo governo, sono orgogliosa di quello che ho fatto". Il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha risposto così ai disoccupati che protestavano davanti al Centro per l'impiego di Torino. "Quello che ho fatto, l'ho fatto per gli italiani - ha spiegato -. Non è vero che il governo sta portando alla fame la gente. Sta cercando di risolvere i problemi. Abbiamo vissuto troppo tempo sul debito e c'è una recessione in atto".