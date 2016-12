Grillo sull'euro: "Si sta bene anche senza"

- Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare l'euro durante un comizio a Quartucciu, nel Cagliaritano. "Dicono che ce l'ho con l'euro - ha spiegato - ma se in Inghilterra e Polonia stanno bene senza l'euro, e Grecia e Spagna ne stanno uscendo, bisogna valutare la convenienza". Chi ci definisce come il secondo partito nazionale sbaglia, ha poi aggiunto Grillo, "noi siamo il primo movimento di cittadini in Europa".

"Noi siamo un decimo della potenza economica della Germania, ma abbiamo la stessa moneta", ha continuato dal palco. "Oggi con la crisi ogni Stato si sta comprando il proprio debito".

Il leader-comico è stato un fiume in piena. ''Ci temono perchè stiamo crescendo in tutta Italia. Ci accusano, vogliono sapere cosa c'e dietro, ma ci vuole una mente contorta per non capire che noi vogliamo fare le cose gratuitamente, solo per bene degli altri, senza guadagnarci''.

Forte dell'exploit di Parma e del successo nazionale della sua lista, il comico genovese e leader del M5S è arrivato in Sardegna in vista delle comunali del 10 e 11 giugno. Si voterà in 64 Comuni e i grillini potrebbero ripetere l'exploit dem maggio scorso. ''Noi siamo i vincenti del buon senso, gli altri non hanno altra idea che non sia il cemento", ha concluso Grillo. "Se entriamo nei Comuni sardi faremo un bilancio partecipativo. Sarà la gente a decidere con referendum propositivi se la spesa dei Municipi deve essere finalizzata per fare asili nido o per costruire con il cemento''.