foto Ansa Correlati Grillo, show con il parroco 16:00 - "Io non ho fatto altro che fare quello che faccio sempre. Quando i ragazzi urlano troppo, quando giocano o quando suonano col complessino dell’oratorio, io chiedo di abbassare la voce per la messa". Spiega così a Tgcom perché ha redarguito anche Beppe Grillo don Tonino Manca, il prete di Alghero che ha rimproverato il leader del Movimento 5 stelle per aver disturbato la messa con il suo comizio. E di Grillo dice: "Non sa dialogare". - "Io non ho fatto altro che fare quello che faccio sempre. Quando i ragazzi urlano troppo, quando giocano o quando suonano col complessino dell’oratorio, io chiedo di abbassare la voce per la messa". Spiega così a Tgcom perché ha redarguito anche Beppe Grillo don Tonino Manca, il prete di Alghero che ha rimproverato il leader del Movimento 5 stelle per aver disturbato la messa con il suo comizio. E di Grillo dice: "Non sa dialogare".

E ancora, sul battibecco con Grillo: "Loro hanno iniziato presto a fare chiasso, ben prima di quando ci avevano detto impedendoci anche la recita del rosario. Io ero serenissimo quando sono salito sul palco, Grillo un po’ meno perché è la primadonna che fa spettacolo e non è capace di dialogare. Solo che la politica non è spettacolo. Movimento a cinque stelle? Quali stelle? Di cartone semmai… Nessuno ci ha chiesto il permesso per la manifestazione sul suolo privato della parrocchia".



Durante la ricostruzione di quanto accaduto, don Tonino fa riferimento anche a una battuta che il comico genovese gli ha fatto sul palco: "Ero in comunità per aiutare i ragazzi tossicodipendenti e Grillo ironizza chiedendomi se spaccio? E’ grave. Grillo non sa guardare oltre il naso, allarghi la mente e il cuore".