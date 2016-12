Lega, Tosi è il nuovo segretario Veneto

foto Ap/Lapresse 18:30 - E' Flavio Tosi il nuovo segretario della Lega Nord-Liga Veneta. L'elezione è avvenuta al congresso veneto del Carroccio a Padova. Il sindaco di Verona ha ottenuto 236 preferenze su 414 votanti, cioè il 57% del totale. Allo sfidante Massimo Bitonci, ex sidnaco di Cittadella, sono andati 178 voti (42%). Il neosegretario ha saluto con un lungo abbraccio il suo predecessore, Giampaolo Gobbo. - E' Flavio Tosi il nuovo segretario della Lega Nord-Liga Veneta. L'elezione è avvenuta al congresso veneto del Carroccio a Padova. Il sindaco di Verona ha ottenuto 236 preferenze su 414 votanti, cioè il 57% del totale. Allo sfidante Massimo Bitonci, ex sidnaco di Cittadella, sono andati 178 voti (42%). Il neosegretario ha saluto con un lungo abbraccio il suo predecessore, Giampaolo Gobbo.

Mentre avveniva la proclamazione ufficiale, Tosi ha fatto il suo ingresso nella sala del congresso e qui è stato abbracciato dal segretario uscente Gian Paolo Gobbo. Poi Tosi ha chiamato sul palco anche il suo sfidante, Massimo Bitonci. "Adesso, in un momento non facile per la Lega, e dopo un risultato elettorale non positivo, dobbiamo ripartire, e ricostruire insieme", ha affermato.



Tosi ha anche inviato Giampaolo Gobbo e Massimo Bitonci il suo predecessore e il suo sfidante a unirsi a lui sul palco."Dopo il congresso in cui era normale la dialettica e il confronto, adesso .- ha ripetuto - dobbiamo lavorare insieme per la Lega. Quindi, voglio farlo insieme a Massimo e a Giampaolo, che ha guidato per tantissimi anni il nostro movimento portandolo a tantissismi successi".



Dal palco dell'Hotel Sheraton di Padova, dopo l'elezione, il neo segretario della Liga veneta ha quindi sottolineato che "è normale che ci sia un ricambio all'interno del movimento. Ma a Bossi va riconosciuto che è stato colui il quale ha avuto l'idea geniale nell'89 di mettere insieme le forze automiste.



A Bossi va riconosciuto il merito di aver parlato per primo di federalismo. E se oggi il presidente Napolitano è un fervente federalista, e il federalismo è compreso nel Paese, il merito va tutto a Umberto Bossi". In ogni caso secondo Tosi è naturale che "oggi vi sia un altro segretario federale che non dovrà essere indicato per appartenenza territoriale ma in grado di creare più consenso secondo un elevato grado di credibilità. Deve essere il migliore. E non è un novità che per me il nuovo segretario federale debba essere Roberto Maroni. Con lui poi c'è anche un rapporto di stima reciproca che aiuta a lavorare bene insieme".



Per Tosi "proprio grazie a Maroni la Lega ha ancora la possibilità di tornare credibile di fronte ai nostri elettori, dopo il calo delle ultime elezioni. Un voto che può essere recuperato -si è detto sicuro Tosi- anche perché l'ossatura della Lega è sempre la stessa". E per il sindaco di Verona comunque "la nuova Lega non presuppone che si cancelli il passato che va invece riformato".