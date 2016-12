2 Giugno, Vendola a Tgcom24: "Una stonatura" "Il Pd? Debole, ha ceduto al potere delle lobby"

foto Tgcom24 12:07 - “Non c'è ombra di antimilitarismo nella richiesta giunta da buona parte del Paese. L'Italia ha sentito quella celebrazione come una stonatura". Così il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola a Tgcom24, ospite nell'Intervista della domenica di Alessandro Banfi, in merito alla polemica sulla parata del 2 Giugno. "La sfilata, l'esercito, il tricolore - aggiunge - sono apparse immagini un po' stridenti con quelle che arrivano dall’Emilia Romagna". - “Non c'è ombra di antimilitarismo nella richiesta giunta da buona parte del Paese. L'Italia ha sentito quella celebrazione come una stonatura". Così il presidente della Regione Puglia, ospite nell'di Alessandro Banfi, in merito alla polemica sulla parata del 2 Giugno. "La sfilata, l'esercito, il tricolore - aggiunge - sono apparse immagini un po' stridenti con quelle che arrivano dall’Emilia Romagna".

Il Governatore della Puglia però non intende attaccare i militari in quanto tali: "Non si tratta di cancellare l’immagine dei soldati che corrono con i volontari nei luoghi del disastro, essi contribuiscono a creare un’immagine buona della Patria che è spartizione delle tragedie e costruzione della solidarietà”. Anzi, si guarda bene dall'alimentare ancora la querelle delle scorse ore: "Oggi preferisco archiviare il dissenso che ho provato nei confronti di una atto inopportuno. Ci sono momenti in cui la Repubblica non deve fare altro che stringersi a chi soffre". Quindi la sua attenzione va esclusivamente alle popolazioni terremotate: "Oggi le polemiche non servono a niente, deve essere materia per riflettere sulla necessità di bonificare in profondità su tutto ciò che può rimbombare come esuberante retorica”. Dunque la sua proposta concreta: " “Ci vuole un piano straordinario di messa in sicurezza di tutta la geografia del Paese. Si sta spopolando l’entroterra e perdendo l’agroalimentare, così diminuisce il peso civile dell’agricoltura e così l’Italia perde la sua spina dorsale” .

La critica al Pd: "Ha ceduto alle lobby"

"A Bersani dico che la politica è arrogante perché non ha più potere perché si è inginocchiata davanti ai poteri delle grandi lobby, perché non si può più mettere in discussione un mondo in cui la dignità della persona vale meno di qualche percentuale di profitto, un mondo in cui la logica del turbo capitalismo ha devastato la stessa economia, creando ingiustizia e la paura per il ritorno della povertà". Così Vendola spiega qual è la sua idea di politica. "Coloro che dirigono i partiti del centrosinistra devono sentire la gravità del momento perché nel Paese cresce il disincanto e la rabbia cieca. Non si tratta di avere fretta di costruire un’alleanza, bensì un cantiere per una politica partecipata".