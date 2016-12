foto Ansa Correlati La giornata in temporeale

L'omaggio di Napolitano al Milite Ignoto

Napolitano alla parata del 2 Giugno 20:29 - Una festa del 2 Giugno dominata da un clima di tensione è stata celebrata ai Fori Imperiali dove a sostenere il presidente Giorgio Napolitano, che non ha voluto annullare la parata pur garantendo un tono minore alla manifestazione, c'era solo Pier Ferdinando Casini. Non sono passate inosservate le molte assenze in tribuna d'onore. Ma il Capo dello Stato ha difeso la celebrazione e il suo stile sobrio ed è partito al contrattacco. - Una festa del 2 Giugno dominata da un clima di tensione è stata celebrata ai Fori Imperiali dove a sostenere il presidente Giorgio Napolitano, che non ha voluto annullare la parata pur garantendo un tono minore alla manifestazione, c'era solo Pier Ferdinando Casini. Non sono passate inosservate le molte assenze in tribuna d'onore. Ma il Capo dello Stato ha difeso la celebrazione e il suo stile sobrio ed è partito al contrattacco.

In un messaggio al ministro della Difesa, il Presidente aveva rilevato lo stile sobrio della parata in linea con il difficile momento che sta vivendo il Paese. "Ho molto apprezzato come, senza nulla togliere alla solennità della celebrazione, ella abbia saputo conferire all'evento i toni di sobrietà ed essenzialità che si impongono nel difficile periodo che sta attraversando il Paese, colpito in questi giorni da accadimenti sconvolgenti e gravi perdite di vite umane", aveva scritto il presidente della Repubblica.



Di Pietro: "Sagra dello spreco"

Ma non sono mancate prese di posizione dure. Come quella del leader dell'Idv che aveva annunciato che non avrebbe partecipato alla parata che ha definito una "sagra dello spreco". "Oggi - ha detto Antonio Di Pietro - mentre le famiglie delle vittime del terremoto piangono i loro cari e intere popolazioni stanno soffrendo, questa costosa parata di reparti militari è una mancanza di rispetto, non solo nei confronti di quelle popolazioni ma anche dei principi della Repubblica. Siamo sorpresi e amaramente stupiti per una tale assenza di sensibilità da parte delle istituzioni dello Stato italiano".



"Colle offende gli italiani"

"Criticando me, il presidente della Repubblica ha offeso milioni di italiani che non la pensano come lui e che si stanno ribellando in Rete e nelle piazze denunciando questo inutile e costoso sfarzo della casta. Napolitano non solo non sa quel che fa, ma addirittura non se ne rende proprio conto", ha proseguito Di Pietro.



Napolitano: "Di Pietro? Non sa di che parla"

In serata, a chi gli faceva osservare come Antonio Di Pietro l'avesse definita la "sagra dello spreco" il Presidente Giorgio Napolitano ha risposto secco: "Non sa di che parla". Poi, "la partecipazione popolare ha dimostrato che c'era un consenso larghissimo sulla necessità di manifestare tutta la nostra vicinanza alla popolazione dei terremotati".



Napolitano: "Strumentalizzato il terremoto"

Senza evitare lo scontro, il Capo dello Stato ha aggiunto: "Sono state molte polemiche, in parte vecchie posizioni negatrici del ruolo delle forze armate e delle parate militari, che hanno usato strumentalmente il terremoto".



Maroni: "Soldi buttati al cesso"

Anche la Lega Nord aveva attaccato la manifestazione. "Soldi buttati al cesso", tuona Roberto Maroni. "Riteniamo che queste celebrazioni, queste feste, questi buffet dovevano essere tutti cancellati per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal terremoto", attacca Maroni. "La decisione di non partecipare - prosegue Maroni - prescinde dal fatto che oggi ci sia il congresso della Lega lombarda. E' una decisione che vuole sottolineare l'inopportunità di festeggiare un evento, mentre c'è gente che soffre, che è morta, che ha perso tutto e l'aiuto dello Stato poteva e doveva essere molto più concreto che non celebrare una festa facendo buffet e buttando soldi nel cesso".



Casini: "Quanta demagogia!"

Pierferdinando Casini, invece, prima su Twitter e poi intervenendo alla celebrazione, aveva replicato a queste prese di posizione. "Destra e sinistra sull'onda della demagogia!", ha attaccato il leader centrista. E aveva proseguito: "Ci sono uomini politici che vogliono rifarsi una verginità non venendo qui. C'è da mettersi le mani nei capelli".



Schifani e Cancellieri: "Bene la sobrietà"

In difesa della scelta di Napolitano, il presidente del Senato, Renato Schifani e il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri: "L'importante è che la cerimonia sia molto sobria e piena di significati: e i significati, qui, ci sono tutti".