Berlusconi: "Pazza idea? Solo una battuta"

13:51

- Silvio Berlusconi torna sulla sua "idea pazza" di far stampare euro dalla Zecca per contrastare la crisi. "Che una battuta, detta, tra l'altro, "intra moenia" con ironia - si legge in una nota diffusa dal leader del Pdl -, venga scambiata per una proposta, è cosa grave per chi dice di fare informazione. Ma è ancora più preoccupante che venga presa a pretesto per costruirci sopra teorie per inventare una nuova linea politica mia o del Pdl".