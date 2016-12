Lega, Bossi: "Non vado in pensione"

- In Lega è "vietato andare in pensione per chi ha dimostrato capacità: così starò qui io, a lavorare". Lo ha detto Umberto Bossi dal palco del Congresso della Lega Lombarda. Riferendosi poi alle inchieste giudiziarie sui conti del Carroccio Ha aggiunto: "Tutto organizzato? Bene, noi ci mobilitiamo contro gli organizzatori delle malefatte".

"Non possono toglierci la voglia di libertà" ha aggiunto il Senatur.

Sulla nomina del successore di Giampaolo Giorgetti, Bossi non ha espresso parere favorevole per nessuno dei due candidati, Matteo Salvini e Cesarino Monti. "Ognuno vota come vuole, l'importante e' che, chiunque venga eletto, poi si chiuda tutto" ha spiegato il leader della Lega per poi terminare il suo discorso con un monito a continuare il lavoro fatto fino a oggi.

"Padania, guarda avanti, non ci fermeranno" ha concluso il Senatur.