foto Ansa

10:52

- Dopo un minuto di silenzio per onorare le vittime del sisma in Emilia, è iniziata ai Fori Imperiali la parata per la festa della Repubblica. Presenti in tribuna d'onore il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il presidente del Consiglio, Mario Monti, diversi ministri e le più alte cariche istituzionali.