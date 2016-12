Un 2 giugno all'insegna della sobrietà

10:27 Contenuta la parata militare

La Parata, articolata su tre settori, è fortemente contenuta rispetto al passato. Ad un primo taglio di partecipanti deciso nell'ambito della spending review, è stato aggiunto un ulteriore ridimensionamento dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia. Non sfilano i sistemi d'arma e i cavalli, e non ci sono i tradizionali sorvoli delle Frecce Tricolori. Al passaggio davanti alla tribuna presidenziale, bande e le fanfare interrompono l'esecuzione delle musiche e marciano con il solo rullare dei tamburi. Ai piedi della tribuna presidenziale sono posizionati i gonfaloni delle regioni e delle province colpite dal sisma. Il primo settore della parata comprende i reparti rappresentativi della formazione militare, scuole ed accademie. Il secondo comprende reparti impegnati nelle missioni internazionali. Nel terzo settore ci sono enti e corpi impegnati nelle emergenze e nella cooperazione. Chiude la sfilata una simbolica rappresentanza di tutte quelle componenti, militari e civili, impegnate in Emilia nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto.

10:12 Al via la parata dopo un minuto di silenzio

Dopo un minuto di silenzio per onorare le vittime del sisma in Emilia, è iniziata ai Fori Imperiali la parata per la festa della Repubblica. Presenti in tribuna d'onore il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il presidente del Consiglio, Mario Monti, diversi ministri e le più alte cariche istituzionali.

10:02 Ai fori Imperiali i gonfaloni delle aree colpite dal sisma

I Gonfaloni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e delle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, in rappresentanza dalla comunità colpita dal sisma, si sono posizionate presso la tribuna d'onore posta in via dei Fori Imperiali, dove fra pochi minuti inizierà la sfilata per la festa della Repubblica.

09:44 Di Paola: "Vicini all'Emilia"

"Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri, Personale civile della Difesa, la Celebrazione della Repubblica rappresenta, con il Tricolore, uno dei simboli più alti e nobili del Paese. Una ricorrenza di cui è protagonista il popolo, il nostro popolo che, in questo momento, si riconosce nelle comunità colpite dal sisma in Emilia e altrove. E' intorno a loro che la Famiglia della Difesa si stringe in un abbraccio forte e caloroso. A loro va quest'oggi la solidarieta' dello Stato, valore su cui si fonda una Nazione davvero coesa. Questa tragedia, infatti, non tocca solo una parte di Italiani, ma tutti". Inizia così il messaggio del ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola, in occasione del 66° anniversario della Festa della Repubblica.

09:34 Applausi per Napolitano

Dopo aver deposto la corona di alloro alla tomba del Milite Ignoto, dando inizio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, mentre lasciava il Vittoriano il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato applaudito dalla gente assiepata in piazza Venezia.

09:18 Iniziate le celebrazioni al Vittoriano

Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è giunto all'Altare della Patria per rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Sono così iniziate le celebrazioni per il 66° anniversario della Repubblica. Ad attendere Napolitano al Vittoriano, tra gli altri, il presidente del Consiglio Mario Monti, i presidenti di Camera e Senato, Gianfranco Fini e Renato Schifani e il presidente della Corte Costituzionale, Alfonso Quaranta. Il presidente della Repubblica, accompagnato dal ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola e dal capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Biagio Abrate, ha deposto una corona di alloro al sacello del Milite ignoto.

09:07 Colloquio Monti-Fini-Schifani

In attesa dell'arrivo del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, per le celebrazioni del 2 giugno, il presidente del Consiglio, Mario Monti, si è soffermato per alcuni minuti a colloquio con i presidenti di Camera e Senato, Gianfranco Fini e Renato Schifani, ai piedi dell'Altare della Patria.

08:59 Il messaggio di Napolitano alle Forze armate

"Un riconoscimento particolarmente sentito va ai reparti intervenuti con la Protezione Civile in soccorso dei cittadini emiliani che un disastroso terremoto ha, in questi giorni, così duramente e dolorosamente colpito. Con il loro impegno essi testimoniano ancora una volta la totale dedizione delle Forze Armate alla nostra Italia ed alla sua gente di cui sono nobile espressione. Quei reparti saranno oggi virtualmente al fianco delle unità che sfileranno in Roma". Lo scrive il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato per il 2 giugno al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Biagio Abrate.

Ultimo aggiornamento 10:27