foto Olycom

19:08

- Le cerimonie per il 2 Giugno, compreso il ricevimento al Quirinale, sono "un segnale importante di coesione nazionale". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, tornando ancora a parlare delle polemiche per la festa. Le celebrazioni, ha ricordato il Capo dello Stato, più che mai "oggi sono importanti in relazioni alle prove da affrontare come sistema Paese".