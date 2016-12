Esodati, Monti e Fornero firmano il decreto

foto LaPresse Correlati Cgil: "Esodati sono tra i 130 e i 350mila"

Esodati, pronti 5 mld di euro 18:53 - E' stato firmato da Mario Monti, in qualità di ministro dell'Economia, e da Elsa Fornero, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decreto interministeriale a tutela dei lavoratori "esodati". Il decreto, composto da 8 articoli, si applica a 65mila lavoratori e disciplina le modalità di attuazione del "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 individuando la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici.

"Il Governo - spiega un comunicato di Palazzo Chigi - è consapevole che il provvedimento non esaurisce la platea di persone interessate alla salvaguardia come, in particolare, i lavoratori per i quali sono stati conclusi accordi collettivi di uscita dal mondo del lavoro e che avrebbero avuto accesso al pensionamento in base ai previgenti requisiti, a seguito di periodi di fruizione di ammortizzatori sociali". "Il Governo - conclude la nota - si impegna per questi altri lavoratori a trovare soluzioni eque e finanziariamente sostenibili".