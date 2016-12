foto Dal Web

13:24

- Come gli esponenti dell'Idv, anche i deputati della Lega non parteciperanno alle celebrazioni del 2 giugno. Ad annunciarlo è il presidente dei deputati del Carroccio, Gianpaolo Dozzo, il quale spiega che la decisione in questo senso è stata presa "in segno di rispetto e solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal recente terremoto".