foto Da video

12:35

- "L'impegno dello Stato e la solidarietà nazionale non mancheranno per assistere le popolazioni che soffrono e per far partire la ricostruzione. Ce la faremo, e lo dico con fiducia innanzitutto a voi - gente emiliana - conoscendo la vostra tempra". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un videomessaggio per il 2 Giugno. "Celebriamo concordemente ma con animo turbato", ha aggiunto il Capo dello Stato.