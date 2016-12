foto Ansa

- "Mai vista una situazione di questo tipo, la gente è sfiduciata, è sotto shock per come viene descritto il futuro: in modo oscuro". Così Silvio Berlusconi, intervenendo all'assemblea dei gruppi del Pdl. Berlusconi, sulla situazione politica, ha poi aggiunto: "Bisogna avere la consapevolezza che il Paese così è ingovernabile e lo dimostrano i 56 governi che ci hanno preceduto, durati in media 11 mesi. Servono le riforme".