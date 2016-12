foto LaPresse

- Per il sindaco di Verona, Flavio Tosi, "non è il momento di festeggiare il 2 giugno perché è un momento di grande difficoltà per gli eventi tragici che sono accaduti a causa del terremoto". Tosi ha inoltre ricordato che "non a caso moltissime prefetture hanno ridotto al minimo le commemorazioni. E' questo - ha concluso - lo spirito giusto e rispettoso della ricorrenza, ma anche della situazione che sta attraversando il Paese".