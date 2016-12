Saviano e la lista civica con Bersani: "Una bufala"

- Arruolare lo scrittore Roberto Saviano per una lista civica in vista delle primarie. L'idea attribuita al segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani poteva essere una strategia vincente per contrastare il successo di Beppe Grillo e del M5S e per recuperare consensi. I rumors, legittimati da un articolo sul Corriere della Sera, sono però stati frenati dallo stesso Bersani.

"Adesso stiamo lavorando per arrivare a una riforma elettorale, altre discussioni a prescindere non le facciamo" ha detto ai cronisti in Transatlantico. “Leggo in rete e sulla carta stampata - ha aggiunto Bersani - rivelazioni su quello che avrei detto se la Direzione si fosse potuta tenere. Ma quello che avrei detto lo so soltanto io. Quindi inviterei a un po' di cautela”. Tra qualche giorno infatti si terrà la Direzione nazionale del partito, rimandata a causa del terremoto in Emilia, e, come ha promesso il leader democratico, “il mistero di Fatima sarà sciolto”.

La smentita di Saviano

Ma a quanto pare di segreti da rivelare ce ne saranno ben pochi. Roberto Saviano sulle pagine de L’Espresso in edicola domani, infatti, smentisce categoricamente una sua possibile discesa in campo. “È dal 2006 che, mentendo, annunciano la mia candidatura. Chi fa disinformazione, quando terminò Vieniviaconme, dava per certa la mia candidatura. E ora che è finito Quello che (non) ho, spuntano notizie dello stesso tenore''. Lo scrittore, nella sua rubrica L'Antitaliano anticipata oggi in parte sul sito del settimanale, afferma però di non voler rinunciare alla possibilità di costruire un nuovo percorso in Italia: “Ridare dignità alle parole della politica è invece la premessa alla rinascita. Ripartire dalle parole significa costruire prassi diverse. Perché le parole sono azione''.

Quel che è certo è che il segretario del Pd sembra avere poche carte in mano, ma il lancio di una lista civica nazionale col nome dello scrittore campano avrebbe potuto arginare l'astensionismo e forse far recuperare voti sul M5S. E tenere a bada la “minaccia” del democratico sindaco di Firenzeche se, come sembra verrà confermato alla Direzione, si faranno le primarie, sfiderà Bersani nella corsa a candidato premier. Vedremo. Ad ogni modo, come scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, la possibile candidatura di Saviano aveva già fatto alzare il sopracciglio a “qualche bersaniano” e a D'Alema, “a cui la cosa non è andata giù”.