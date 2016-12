foto Ansa

- "E' una riforma di profonda struttura, che è stata accompagnata da dibattiti intensi, ma anche da valutazioni positive di organismi imparziali come l'Ue, l'Ocse e l'Fmi". Così al termine del voto in Senato, il premier Mario Monti ha commentato l'ok al ddl Lavoro. Sull'art.18, il ministro Fornero ha poi aggiunto: "Le garanzie per i lavoratori rimangono: sui licenziamenti discriminatori c'è il reintegro, su quelli economici l'indennizzo come in Ue".