Anticorruzione, governo battuto alla Camera

L’emendamento era stato presentato inizialmente proprio dal Pd, ma poi ritirato dai democratici e fatto proprio dall'Italia dei Valori. La norma prevede che "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico" percepito indebitamente costituisca "ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti".

Regole di trasparenza

Il ddl contiene nuove regole di trasparenza per la pubblica amministrazione, vincoli più stringenti sulle incompatibilità per i suoi dirigenti e aumenta le pene per i reati di corruzione. In più, con questo ddl, si introduce un codice etico per gli statali. “Il governo - si legge nel testo - definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo della cura dell'interesse pubblico”.

Più trasparenza negli appalti

Inoltre è stata approvata la norma sugli appalti che obbliga a una maggiore trasparenze le amministrazioni pubbliche, che dovranno pubblicare su Internet tutte le informazioni sui bandi che hanno messo in gara. “Le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare l'offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera o del servizio; l'importo delle somme liquidate”, dice la norma.