- "I miei temi sono di sinistra, ma lì non mi ascoltano". Per Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle è l'ultima chance per l'Italia e non perde occasione per ripeterlo. Intervistato da Gian Antonio Stella per Sette, dice: "Noi abbiamo giovani puliti e i migliori consulenti della rete. Probabilmente saremo l'unica opposizione a un governo con dentro tutti: banchieri, finanzieri, Confindustria, vecchi partiti..." Al settimanale del Corriere della Sera in edicola l'1 giugno spiega la sua nuova strategia: "Noi cambiamo tutto. A Parma facciamo saltare un inceneritore da 300 milioni". E aggiunge: "Voglio processi pubblici per i politici".

Una strada che parte, appunto, da Parma e dagli impegni presi dal neo sindaco Pizzarotti: "Aspettiamo il parere degli esperti, non vogliamo danneggiare le aziende. Ma dove entriamo noi il business dell'inceneritore finisce e comincia la raccolta differenziata. Un sistema diverso di affrontare le cose". Proprio quella differenza che secondo Grillo solo gli esponenti del M5S possono fare: "Dovrebbero ringraziarci. Stiamo riempiendo un vuoto con dei cittadini incensurati, un vuoto che negli altri Paesi stanno riempiendo con gli estremisti". Il riferimento è alla Grecia e al partito neo nazista di Alba Dorata, all'Ungheria e al successo di Marie Le Pen in Francia. "Negli altri Paesi ci sono le camicie brune, noi portiamo in politica i boyscout, ragazzi per bene, laureati, incensurati e colti".

"Populista? Detto da loro è un complimento"

Il comico risponde alle critiche che gli vengono fatte da più fronti, a cominciare da quelle di essere populista e qualunquista: "Detto da loro è un complimento. Noi non c'entriamo niente con l'uomo qualunque. Non siamo parassiti, vogliamo cambiare, andare avanti". Non anti-politica, ma una chiara posizione contro i Pd, Pdl e gli altri: una iper-democrazia senza i partiti. "Una democrazia con al centro i cittadini che votano".

"I politici saranno giudicati pubblicamente"

L'idea è che quando ci sono le idee giuste non esiste nè destra nè sinistra: "Noi ci ricordiamo come siamo finiti nella crisi, quindi i responsabili verranno giudicati da un giudizio pubblico e dovranno restituire i soldi che hanno rubato. Come i mafiosi". Non proprio dei processi, quindi, ma un giudizio pubblico con cittadini estratti a sorte che diranno quali pene infliggere, sotto forma di lavori socialmente utili, a "questa gente che ha derubato il Paese". Alle domande di Stella, Grillo specifica: "Questo è quello che penso io. Il movimento non è un partito con un segretario che dà gli ordini. Il simbolo è mio perchè è la garanzia che chi si iscrive deve essere incensurato e mi deve dare la fedina penale. Io controllo queste cose qua".

"Ho provato a proporre il nostro programma al Pd, ma non mi hanno ascoltato"

Il leader del Movimento 5 Stelle ribadisce che non ha nessuna intenzione di candidarsi, perchè quello che è importante è il programma non "la faccia": "La storia è piena di leader che sono finiti appesi a gambe in su. I cittadini devono dire: voglio questo progetto. Voglio gli asili nido, i parchi, non voglio gli inceneritori, voglio l'acqua pubblica". Tutti temi che, come sottolinea lo stesso Grillo, sono indubbiamente "di sinistra": "Ho provato perfino a iscrivermi al Pd per portare il nostro programma! Ma loro niente, non vogliono ascoltare".