foto Ansa 11:23 - La riforma del mercato del lavoro è stata "migliorata" in Parlamento, ma ora le "norme vanno interiorizzate o rischiano di restare lettera morta". Così il ministro del Welfare Elsa Fornero ha presentato in Senato il disegno di legge, sottolineando che è previsto un monitoraggio perché le norme siano applicate. Il governo porrà quattro questioni di fiducia, spacchettando il ddl in flessibilità in entrata e in uscita, ammortizzatori, formazione.

"Non abbiamo usato l'accetta"

Sull'articolo 18 è stato trovato "un compromesso equilibrato, in linea con gli standard europei", dice ancora il ministro del Welfare intervenendo nell'Aula del Senato al termine della discussione generale sul ddl di riforma del mercato del lavoro. Anche in questo caso, osserva, non è stata usata "l'accetta". Il governo, spiega il ministro, ha invece "limitato il valore" delle norme "punitive nei confronti dell'imprese". In questo modo la "disciplina sanzionatoria sui licenziamenti illegittimi".



"L'obiettivo èrendere l'occupazione più produttiva"

"L'obiettivo ultimo della riforma non è solo l'aumento dell'occupazione nel nostro Paese, soprattutto di giovani e donne, e diminuire in modo stabile il tasso di disoccupazione strutturale, ma di rendere questa occupazione più produttiva con benefici per l'intera collettività". "Il nostro Paese - dice ancora la Fornero - ha grande bisogno di riprendere il percorso di crescita per troppo tempo abbandonato: per questo e non perché lo chiedono i mercati finanziari l'approvazione del ddl è di estrema importanza".



"La bacchetta magica non esiste"

La riforma del mercato del lavoro, avverte la Fornero, "non è una bacchetta magica" ma serve a recuperare "occupazione, produttività e reddito. E' una nuova via per lo sviluppo, per il recupero della dignità e la riappropriazione di un futuro di crescita".



E il governo pone la fiducia al Ddl

Il governo pone la fiducia al Senato su quattro maxiemendamenti al ddl lavoro. La richiesta è stata avanzata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, in aula dove il provvedimento è approdato in prima lettura dopo essere stato modificato in alcune sue parti attraverso emendamenti bipartisan. Il ddl è stato spacchettato in quattro emendamenti per evitare un unico e troppo corposo maxi emendamento, dunque tecnicamente le fiducie saranno quattro. Il voto di fiducia ha l'obiettivo di contingentare i tempi dell'esame parlamentare alla luce di moltissimi emendamenti approdati anche in aula e di continue richieste di ulteriori limature provenienti sia dai partiti che dalle parti sociali. Obiettivo dell'esecutivo è che la riforma entri in vigore entro l'estate. Di seguito i contenuti principali del ddl finalizzato a rendere più flessibile l'entrata e l'uscita dal lavoro e a creare un nuovo sistema di ammortizzatori sociali.