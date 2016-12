foto LaPresse

- Via libera per l'Aula la riforma della Costituzione approvata in Commissione affari costituzionali dalla maggioranza che ha dato al relatore Carlo Vizzini il mandato di riferire in assemblea. E' stata approvata, senza modifica, la sfiducia costruttiva che cambia l'articolo 94 della Carta Costituzionale.