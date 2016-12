foto LaPresse

15:38

- "Domani in Consiglio dei ministri saranno presi i provvedimenti necessari" per fronteggiare le conseguenze del nuovo terremoto in Emilia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Monti. "Occorre un momento per valutare le conseguenze e gli impegni economico-finanziari - ha aggiunto -. Lo Stato farà tutto quello che deve essere fatto per garantire soccorso e assistenza".