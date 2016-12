Riforme, Alfano cerca il compromesso:se ok a riforma alla "francese", sì a conflitto d'interessi

foto LaPresse 23:35 - Se ci sarà l'ok delle altre forze politiche alla riforma presidenziale alla francese, il Pdl è disposto a fare una legge sul conflitto di interessi. Lo garantisce il segretario Angelino Alfano che annuncia l'uscita domani sul Corriere di un suo "calendario istituzionale" sulle tappe della riforma presidenziale che prevede per fine 2012 tutte le leggi di supporto all'elezione diretta del capo dello Stato, tra cui quella sul conflitto di interessi. - Se ci sarà l'ok delle altre forze politiche alla riforma presidenziale alla francese, il Pdl è disposto a fare una legge sul conflitto di interessi. Lo garantisce il segretario Angelino Alfano che annuncia l'uscita domani sul Corriere di un suo "calendario istituzionale" sulle tappe della riforma presidenziale che prevede per fine 2012 tutte le leggi di supporto all'elezione diretta del capo dello Stato, tra cui quella sul conflitto di interessi.

Nonostante il "no" del resto dei partiti, il Pdl continua a difendere la riforma costituzionale sul modello francese proposta da Berlusconi. "Insisteremo perché si tratta di un'occasione irripetibile per le istituzioni repubblicane e di un elemento di efficienza democratica e di buon senso", afferma il segretario Angelino Alfano ospite di "Porta a Porta". "Noi non crediamo che sia una legge elettorale giusta se non è legata all'elezione diretta del capo dello Stato" aggiunge.



La legge elettorale a doppio turno "non crediamo che sia la migliore se è sganciata dall'elezione diretta del presidente della Repubblica" ha aggiunto Alfano. "La nostra proposta del presidenzialismo - ha proseguito - è talmente importante che se dovessimo andare a un onorevole, utile e alto compromesso con il Pd che ha sempre sostenuto il doppio turno, per noi non sarebbe così negativo se tutto si tiene insieme. Noi non facciamo un calcolo di bottega ma guardiamo agli interessi degli italiani, e per questo serve un sistema istituzionale più efficiente, con un rafforzamento dei poteri del capo dello Stato con il mandato elettorale", ha concluso il segretario del Pdl.



"La nostra predilezione è per il modello spagnolo in cui c'è un rapporto diretto tra il cittadino e l'eletto ma sempre in un quadro di governabilità. È un modello che potrebbe funzionare" ha illustrato ancora il segretario del Pdl. "L'impegno è di batterci fino in fondo per riuscire a ottenere l'elezione diretta del presidente della Repubblica - ha proseguito Alfano -. Anche se non dovessimo riuscirci per l'ostilità della sinistra lavoreremo per cambiare la legge elettorale e non ostacoleremo il percorso delle riforme istituzionali". Secondo il segretario del Pdl "le condizioni di oggi non capiteranno mai più: la legislatura è in via di completamento ma ci sono i tempi per fare le riforme e va in Aula al Senato una riforma che è già incardinata".



"Per le prossime elezioni politiche faremo la campagna solo su come venire fuori dalla crisi" ha annunciato anche Alfano rispondendo alla domanda se la proposta del semipresidenzialismo verrà usata dal suo partito nella prossima campagna elettorale. "Non l'abbiamo lanciata nel corso della campagna elettorale per le Amministrative per non farla entrare nella contesa, per evitare che venisse bruciata dallo scontro", ha proseguito Alfano.