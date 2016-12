foto Ansa

22:50

- Nonostante il "no" del resto dei partiti, il Pdl continua a difendere la riforma costituzionale sul modello francese proposta da Berlusconi. "Insisteremo perché si tratta di un'occasione irripetibile per le istituzioni repubblicane e di un elemento di efficienza democratica e di buon senso", afferma il segretario Angelino Alfano. "Noi non crediamo che sia una legge elettorale giusta se non è legata all'elezione diretta del capo dello Stato".