"Nel trentottesimo anniversario della strage di Piazza della Loggia, che così drammaticamente colpì Brescia e l'intero Paese, rendo commosso omaggio ai cittadini inermi che persero la vita in quel terribile giorno e ai tanti feriti di un attentato vile e sanguinoso", scrive il presidente della Repubblica in un messaggio di Brescia, Adriano Paroli.

"Comprendo e condivido", prosegue il Capo dello Stato, "la profonda amarezza di tutta la comunità bresciana e, in primo luogo, dei famigliari delle vittime, lasciati ancora una volta senza il conforto di un accertamento e di una sanzione di colpevolezza per i responsabili di quella tragedia ispirata da ciechi disegni terroristici ed eversivi".

E conclude: "In questo momento, assume perciò un significato ancora maggiore l'ammirevole iniziativa delle Amministrazioni comunale e provinciale e dell'associazione dei famigliari dei caduti di creare, scolpendo nella pietra i nomi delle vittime del terrorismo, un itinerario cittadino capace di ripercorrere eventi tragici della nostra storia repubblicana e di ricollegarli idealmente ai momenti fondativi della comunità nazionale. Con questi sentimenti, esprimo a lei, signor sindaco, e a tutti i famigliari delle vittime, la solidale vicinanza e la intensa partecipazione mie e della Nazione".

Intanto ci sono stati momenti di tensione, questa mattina, in centro a Brescia, dov'erano in corso le commemorazioni per l'anniversario della strage. Due, trecento ragazzi del collettivo studentesco, armati di reti metalliche rubate in un cantiere, hanno cercato di sfondare i picchetti della polizia in corso Matteotti per entrare nella piazza prima delle 11. Sul palco stava parlando Susanna Camusso. Aperto l'ingresso alla piazza è stato anche sparato un razzo davanti al portone del Comune, a pochi metri da dove esplose la bomba, che fece, nel 1974, otto morti e un centinaio di feriti.

Poco prima era stato inaugurato il percorso fatto di piccole lapidi (490) in memoria delle vittime del terrorismo.