foto Ansa

18:56

- Si stringono i tempi per la realizzazione dei primi passi di attuazione della spending review: in settimana, riferiscono fonti di governo, Enrico Bondi, dovrebbe presentare la propria relazione al Comitato interministeriale presieduto dal premier Monti Monti. Dalla revisione della spesa ci si attende per il 2012 un risparmio di 4,2 miliardi, per evitare l'aumento dell'Iva a ottobre.