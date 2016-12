foto Ansa

18:30

- Roberto Formigoni è stato "talora" ospite sulla barca "Ad Maiora", di Antonio Simone (ex assessore arrestato) un "amico da 40 anni", sempre su suo invito e "spesso" in compagnia di parenti o amici di Pierangelo Daccò (il faccendiere in carcere) o di loro stessi. Lo scrive il governatore della Regione Lombardia in una lettera aperta dopo le rivelazioni di Daccò. Ci sono stato "solo qualche weekend", rende noto Formigoni.