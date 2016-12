Alfano a sorpresa dai "Formattatori"

- "Sono convinto che questa legge elettorale verrà cambiata, poi se non ce la faranno cambiare faremo le primarie all'interno del partito per decidere le posizioni nella lista". E' quanto ha detto da Pavia il segretario del Pdl, Angelino Alfano, intervenuto al convegno "Formattiamo il Pdl". "E' il momento di tornare ad ascoltare gli elettori" ha scritto poi a Giorgia Meloni.

"Provero' dalle prossime settimane a togliere il listino bloccato". E' quanto afferma il segretario del Pdl Angelino Alfano, parlando ai giovani del partito a Pavia. "La lista bloccata non e' il sistema migliore. Il listino bloccato prevede nomine dall'alto - ha aggiunto - e io non vedo l'ora di non esercitare piu' questo criterio".

"Grande confronto a Pavia all'incontro 'formattiamo il Pdl.Chi si aspetta un partito in crisi esistenziale ha cantato troppo presto vittoria", ha detto Massimo Corsaro, vice presidente vicario del Pdl alla Camera. "Il segretario Alfano -sottolinea Corsaro- ha ricordato che un partito ha bisogno di organizzazione, ma vive di idee, valori e contenuti". "Migliaia di giovani in tutta Italia -conclude- danno il segno di un partito che ha capito la lezione e riparte da impegno, militanza e facce nuove, grazie anche al contributo di Giorgia Meloni e del movimento ripartire da zero".