Sel-Idv, ultimatum a Bersani: "Stati generali"

- "Convochiamo gli stati generali del futuro, del centrosinistra come luogo per salvare il Paese. Bersani dice no? Io e Di Pietro apriamo il cantiere, cominciamo lo stesso da soli". L'aut-aut viene lanciato da numero uno di Sinistra e libertà Nichi Vendola, a nome anche dell'Idv, a Pier Luigi Bersani.

La sfida è stata lanciata dalla trasmissione In Onda di La 7: meno di un anno dopo dalla foto di Vasto che sanciva l’implicita alleanza tra i tre leader, Vendola e Di Pietro fanno domande precise al Pd e a Bersani, che portano addirittura in studio sotto forma di sagoma di cartone. Un pallido simulacro che non parla, e che viene scherzosamente abbracciato dal leader di Sel. «Bisogna costruire un’alleanza molto più vasta - dice Vendola - con alleati che secondo me sono attualmente soprattutto non dentro, ma fuori il quadro politico. Io voglio sapere qual è l’idea, qual è il programma per l’Italia, altrimenti è solo un balletto dell’alleanzismo. E delle formule non me frega niente».

L’idea di Sel e Idv sarebbe quella di un centrosinistra in stile Hollande: secondo Vendola, il voto delle amministrative dimostra il fallimento delle ipotesi del Pd di condizionare il partito. “Ora dico a Bersani”, aggiunge, “che rispetto le sue scelte ma, come si vede, la linea vincente è quella di Hollande, è battere la politica della Merkel. Io sono disponibile a un programma socialdemocratico di tipo europeo per dare una svolta al nostro Paese”. E conclude: “Bisogna discutere di una proposta politica di sinistra, non delle tarantelle, del gioco dei quattro cantoni o di giochini di società sulle alleanze che a me non interessano”.

Il leader dell’Idv Di Pietro incalza a sua volta: “Stiamo parlando di numeri e formule dei quali ai cittadini non frega niente. Io chiedo un programma chiaro e preferisco stare fuori dal grumo di potere di chi si guarda allo specchio e pensa di rappresentare il Paese mentre rappresenta solo se stesso”. Le proposte improrogabili sarebbero allora tre: non si candidano i condannati, chi è eletto non può avere incarichi di governo e non ci deve essere incompatibilità con altri ruoli.

Per questo Sel e Idv lanciano una proposta di stati generali del centrosinistra al leader del Pd: “Non ci interessano il giochino di guadagnare potere d’interdizione, la mia partita è quella di trasformare la qualità politica di una proposta di centrosinistra”. Ed è già fissata la data per una nuova Vasto: “Ho già scritto a Bersani: 'Caro Luigi, ti aspetto...' per la terza settimana di settembre, dal 21 al 23”, ha detto Di Pietro.

E Bersani parteciperà? Per ora nessuna risposta. “Il Pd è un po’ come la vecchia Dc, dice sì ma anche no”.